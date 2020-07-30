Трижды проголосовавшую в Израиле на плебисците россиянку будут судить по УК

Следственный комитет возбудил уголовное дело против россиянки Юлии Ильинской, которая на территории Израиля трижды смогла проголосовать на выборах по поправкам в Конституцию, пишет «Новая газета».

Согласно версии следствия, Ильинская получила один из бюллетеней в посольстве в Тель-Авиве, второй — в генконсульстве и третий бланк заполнила дистанционно. В день голосования женщина писал на своей странице в Facebook, что ни на одном из очных участков ее не спрашивали, зарегистрирована ли она на электронном голосовании.

Разбирательство будет проводится по статье о незаконном получении бюллетеня для общероссийского голосования.