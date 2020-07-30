Тихановская отказалась от теледебатов и призвала Лукашенко встретиться в парке

Светлана Тихановская предложила Александру Лукашенко провести дебаты «один на один» в минском парке Дружбы народов.

Как сообщает ТАСС, претендент на пост главы государства отказалась от теледебатов без участия действующего президента.

«Я отказываюсь от дебатов на государственном телевидении. Дебаты, которые вы предлагаете нам – это фарс, это такая же подделка, как и ваши выборы», – заявила Тихановская в своем видеообращении, указав на то, что предлагаемые дебаты покажут в записи, а это является нарушением законодательства.

Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. Центризбирком принял решение о регистрации пяти кандидатов в президенты – Андрея Дмитриева, Анны Канопацкой, Александра Лукашенко, Светланы Тихановской, Сергея Череченя. Виктору Бабарико и Валерию Цепкало отказано в регистрации.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что после новости о задержании предполагаемых российских бойцов ЧВК «Вагнер» всех кандидатов в президенты Белоруссии в срочном порядке вызвали в ЦИК.