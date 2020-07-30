СК не стал настаивать на аресте пенсионных счетов отца Жданова и мамы Навального

В ходе судебного заседания следствие не запросило продления ареста пенсионных счетов отца директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова и матери оппозиционного политика Алексея Навального.

«Следствие отказалось от своих требований в части ареста пенсионных счетов матери Алексея и отца Ивана», — пишет в своем Twitter адвокат Вероники Поляковой.

«Благодетели. Спустя полгода признали, что пенсия моей матери — это не криминальные деньги "отмытые группой лиц"», — комментирует сам Навальный.

При этом продление ареста остальных счетов по делу ФБК было отложено до 31 июля в связи с отсутствием свидетельств об извещении участников процесса. Срок следствия при этом был продлен до 3 ноября 2020 года.

Напомним, что следствие обвиняет ФБК Навального в отмывании преступных доходов с помощью организации. Всего речь идет о 75,5 миллионах рублей, происхождение которых правоохранителям установить якобы не удалось. Навальный поясняет, что под этим силовики подразумевают пожертвования сторонников Фонда.