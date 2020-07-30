КП удалила заметку о пожелании губернатором Дагестана "здоровья" умершему врачу

Накануне «Комсомольская правда» на своих сайтах опубликовала заметку под названием «"Успехов и благополучия": глава Дагестана пожелал здоровья погибшему от коронавируса врачу», однако сегодня она уже не доступна ни на одной из страниц региональных отделений издания, хотя она по-прежнему сохранилась в кэше.

В тексте новости сообщалось, что губернатор Дагестана Владимир Васильев прислал благодарственное письмо рентгенологу из Гебельского района Аминат Меджидовой, в котором пожелал ей «крепкого здоровья, успехов в работе и благополучия». Местные жители однако сочли такой жест не самым уместным, так как врач умерла от коронавируса.

Скриншот поста "Комсомольской правды" во "ВКонтакте"

Газета приводила слова её супруга Магомеда Омарова, рассказавшего, что в больнице к началу пандемии не было ни лекарств, ни средств индивидуальной защиты, а Меджидова сама шила себе маски. У 44-летней женщины было четверо детей, но она все равно продолжила ходить на работу в больницу в результате чего умерла.

О письме Васильева также писал Telegram-канал Mash.

Пока упоминание о заметке остается в социальных сетях газеты.