ЦИК не станет искать данные о гражданстве депутатов по запросу Володина

Глава Центризбиркома заявила, что не будет проверять действующих депутатов Госдумы на наличие у них второго гражданства.

«В функции избирательных комиссий входит только проверка данных на момент регистрации кандидатов, когда они идут в депутаты. (...) Мы не знаем, что за эти четыре года произошло, это совершенно в нашу компетенцию не входит. Поэтому [вопрос] точно не по адресу, есть у нас другие ведомства», — передает её слова «КоммерсантЪ».

При этом Памфилова отметила, что в будущем эти данные будут учитывать при регистрации кандидатов в депутатов, но искать эти сведения будет не ЦИК.

«Мы направляем свои запросы в налоговую службу и в миграционную службу, в МВД, собираем все данные, в том числе те, которые связаны с гражданством. В первую очередь это обязанность самого кандидата, он несет ответственность за достоверность данных, которые он сообщает, в том числе по своему гражданству», — объясняет председатель Центризбиркома.

Новое требование к парламентариям появилось в связи с принятием поправок к Конституции. После этого спикер Госдумы Вячеслав Володин по требованию депутата от КПРФ Дениса Парфенова поручил проверить ряд депутатов, перечисленных коммунистом, на наличие у них второго гражданства. Для проверки Володин призвал запросить соответствующие данные у ЦИК.