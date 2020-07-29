Журналистка заявила об угрозах закрыть хабаровский канал при показе митингов

Недавно уволившаяся с хабаровского телеканала «Губерния» корреспондент Александра Теплякова попыталась оправдать коллег, которые полностью игнорируют ежедневные митинги, проходящие в городе. Она пояснила, что они рассказывают о происходящем с помощью всех возможных средств коммуникации, но в эфире «Губернии» делать это им запретили под угрозой массовых увольнений. Об этом она рассказала в Instagram блогера Александра Кима.

«Когда сотрудники пришли в понедельник на работу, от руководства поступила такая информация, что если мы покажем это в эфире, то все двести человек, которые работают сейчас на "Губернии" пойдут на улицу, потому что это будет наш последний прямой эфир», — заявила она.

По её словам, отдельных работников компании «вызывали» в органы власти, причем давление оказывалось и со стороны правоохранительных органов. Кто именно и в каких ведомствах угрожал журналистам, она говорить отказалась, сославшись на запрет, но в числе событий, приведших к давлению на СМИ, она отметила приезд в регион полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева.

Также она уточнила, что уволилась по причинам, не связанным с цензурой на телеканале.