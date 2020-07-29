В Турции власти заставили соцсети удалять неугодные материалы в течение 48 часов

29 июля в Турции парламент принял закон, существенно ограничивающий работу социальных сетей, пишет DW.

В частности, новый документ обязывает социальные сети, которые имеют более миллиона пользователей, иметь своих представителей в стране, турецких граждан.

Но наибольшее возмущение у правозащитников вызвало требование в течение 48 часов после уведомления изменять или удалять материалы, на которые укажут властные ведомства. В случае отказа сделать это, держателям сайтов грозят сокращением пропускной способности каналов, блокировкой рекламы и денежными штрафами.

В «Репортерах без границ» уже заявили, что подобная реакция является ответом «политически ослабленного» президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана на критику в интернете. Социальные сети тем временем стали последним убежищем для публичных критических оценок действий правительства.