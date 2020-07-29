Собянин оставит запрет на митинги как минимум до конца августа

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что запрет на массовые мероприятия в столице останется, несмотря на отмену других ограничительных мер, до конца августа.

«Мы, скорее всего, не будем открывать разрешение на массовые мероприятия по крайней мере ближайший месяц. Посмотрим, как дальше ситуация будет развиваться. Хотя остальные ограничения сняты, но на массовые мероприятия мы скорее оставим до конца августа», — цитирует РБК его выступление в эфире телеканала «Россия 24».

С 16 марта в Москве запрещены массовые мероприятия, если численность их участников превышает 50 человек. Однако в интерпретации Министерства внутренних дел России запрет распространяется на абсолютно все публичные акции, вплоть до одиночного пикета.

При этом в столице тем не менее 24 июня прошел парад Победы, а с 25 июня по 1 июля был организован всероссийский плебисцит по принятию поправок к Конституции.