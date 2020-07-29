Собчак сравнила Фургала с Ходорковским: Его закрыли не за убийства

Митинги жителей Хабаровского края в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала продолжаются в регионе уже 19-й день. Сколько еще продержатся протестующие и почему федеральные телеканалы даже не заикаются о волнениях, в интервью Sobesednik.ru рассказала Ксения Собчак.

– Новости о событиях в Хабаровске россияне узнают из интернета. Почему телеканалы так избегают говорить о протестах?

– Видимо, им дано такое указание от аппарата президента, – предполагает Собчак.

– Вы поддерживаете митингующих? Что думаете о протестах?

– Круто, что люди вышли защищать свою позицию, что люди понимают, когда их пытаются надурить. И они готовы отстоять свой выбор, свое право, чтобы им не назначали людей сверху, а они сами могли выбирать. Молодцы!

– Вы считаете Фургала виновным в убийствах?

– Я не видела материалов дела, я не судья.

Но я точно знаю (поэтому и поддерживаю митинги в Хабаровске), что даже если Фургал и виновен, то сняли его не за это. Это как с Ходорковским: совершенно не важно, были ли налоговые преступления, не были, – его посадили не за это, а за то, что он пошел против Путина.

Совершенно очевидно, что даже если Сергей Фургал и виновен, вся эта кампания развернулась только потому, что его захотели убрать с должности.

– Как вы считаете, долго еще продержатся митингующие? Или их скоро разгонят?

– Я не думаю, что их будут разгонять. Посмотрим, что будет дальше. Пока они ведут себя героически.

– На днях Сергей Шнуров летал в Хабаровск. По-вашему, он искренне поддерживает митингующих?

– Я не знаю. С момента, как он связался с этой партией («Партия роста». – Прим. Sobesednik.ru) и начал пытаться изображать из себя то ли чиновника, то ли журналиста, я перестала следить за его деятельностью.

– А себя вы по-прежнему считаете политиком? Или это в прошлом?

– Я не настоящий политик, я общественный деятель. Я шла на президентские выборы, чтобы иметь возможность говорить на федеральных каналах о темах, которые мне кажутся важными, которые запрещают освещать в другое, в невыборное время.

Никогда не имела амбиций выиграть, потому что в той системе, которая есть сейчас, это в принципе невозможно. Иллюзий у меня никогда не было.