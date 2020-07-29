"БелТА": Под Минском задержаны 32 боевика иностранной частной военной компании

Белорусское информационное агентство «БелТА» без ссылок на источники заявило, что недалеко от Минска сегодня ночью были задержаны 32 представителя частной военной компании, представляющей интересы другого государства.

«Сегодня ночью сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 боевика иностранной частной военной компании», — говорится в сообщении издания.

Никаких официальных подтверждений этих данных нет. Каким образом у агентства появились эти сведения, также не сказано. Название ЧВК и страна, которой она принадлежит, также не называются.

В КГБ Беларуси и прочих правоохранительных структурах от комментариев отказываются, пишет TUT.BY. «Никакой информации у нас пока нет», — пояснил изданию представитель Следственного комитета Сергей Кабакович. Такой же ответ дали и в МВД Беларуси.

В пресс-службе Государственного пограничного комитета агентству Sputnik также заявили, что не обладают информацией по данному вопросу.