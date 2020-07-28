ЕС не планирует открывать границы для России. "Белый список" может быть сокращен

Евросоюз не планирует включать Россию в список государств, с которыми страны ЕС могут открыть границы. Брюссель опубликует обновленный «белый список» в ближайшие дни — пересматривать его будут уже в середине августа.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из стран Евросоюза в Совете ЕС.

По словам собеседника ТАСС, статистика говорит, что включать Россию в «белый список» пока рано. Сейчас в списке находятся 13 стран, и есть вероятность, что он даже может быть сокращен.

«За последние две недели, как мы видим, события развиваются в мире не самым лучшим образом. Во многих странах мы видим рост числа заражений, что, к сожалению, не позволяет быстро открывать границы, а, наоборот, даже вынуждает принимать новые меры», — отметил дипломат.

В первой версии списка, утвержденной Советом ЕС 30 июня, было 14 стран плюс Китай. Пекин пока не подтвердил открытие своих границ для граждан стран Евросоюза, но в отношении Китая было сформулировано условие взаимности.

В середине июля Совет ЕС сократил список до 12 стран, исключив Сербию и Черногорию. Сейчас поездки разрешены для резидентов Канады, Австралии, Новой Зеландии, Японии, Южной Кореи, Таиланда, Алжира, Туниса, Марокко, Руанды, Грузии и Уругвая.

Согласну документу, государства ЕС могут по своему усмотрению открыть или не открывать границы с любыми странами из «белого списка», но не должны открываться для неуказанных в списке стран.

Внутренние границы ЕС начали открываться 15 июня.