В нападавшем на координатора "Открытой России" узнали охранника Дегтярёва

В Хабаровске завели дело о грабеже (статья 161 УК) по факту нападения на координатора «Открытой России» Сергея Наумова.

Напомним, инцидент произошел вечером 24 июля. Вначале Наумов заметил, что за ним следят двое неизвестных, после один из них выхватил у него телефон и пытался убежать с ним. Активист предположил, что на него напали представители силовых структур, поскольку у одного из них при потасовке выпал документ, похожий на служебное удостоверение, пишет «ОВД-Инфо».

В материале «Новой газеты» утверждается, что Наумов опознал в нападавшем одного из сотрудников охраны врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева.

Напомним, ранее в Хабаровске возбудили уголовное дело по статье о побоях по факту нападаения на корреспондента канала «Штаб» Дмитрия Низовцева, который освещал протесты в поддержу экс-губерантора Сергея Фургала.