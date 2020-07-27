Партию Путина на выборах представят дети, пенсионеры и домохозяйки

Среди 20 кандидатов в депутаты парламента Костромской области от партии племянника Владимира Путина Романа Путина «Народ против коррупции» оказалось три «домохозяйки», шесть «домохозяев», три пенсионера, а минимум двое — дети руководителей партии. На это обратили внимание «Открытые медиа», изучившие поданные в избирком документы.

Своих детей туда направили председатель Генполитсовета партии Григорий Анисимов и Сергей Наумов, который является заместителем Романа Путина по безопасности и возглавляет «объединение московских ЧОПов» – ассоциацию «Правопорядок».

Напомним, ранее Sobesednik.ru обнаружил, что офис «Народ против коррупции» прописан в трансформаторной будке. Позднее в партии это назвали ошибкой на сайте, списав на человеческий фактор. Как пояснил помощник Романа Путина Максим Каменев, действующим адресом является Банный переулок, дом 3 в Москве, где расположен исполнительный комитет «Единой России»: «Мы в том же здании, только с другой стороны», — объяснял он Znak.com.