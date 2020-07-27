Депутатов Госдумы от Курской и Ярославской областей довыберут электронно

В ходе единого дня голосования с 11 по 13 сентября на довыборах депутатов Госдумы в Курской и Ярославской областях будет проводиться также электронное голосование. Об этом в Telegram-канале Центризбиркома сообщил заместитель председателя ведомства Николай Булаев.

«На предстоящих выборах ЦИК планирует провести дистанционное голосование в двух регионах Курской и Ярославской областях на новом направлении — дополнительных выборах депутатов Госдумы», — говорится в сообщении.

Он также подчеркнул, что возможность многократного голосования, как это было во время одобрения принятия поправок к Конституции, «исключается». Отметим, то же заявляли в ведомстве и перед плебисцитом. «Отказаться от дистанционного голосования и отозвать свое заявление возможно не позднее 4 дней до дня голосования. Только в этом случае избиратель получит право голосовать традиционным способом на участке», — уверяет Булаев.

Напомним, что ранее глава ЦИК Элла Памфилова уже предупреждала, что эксперимент по внедрению дистанционного голосования будет проходить в ходе сентябрьского голосование в тех регионах, которые окажутся готовы к этому технически.