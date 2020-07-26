Половина британцев считают, что Россия вмешалась в Brexit

Согласно данным опроса Opinium, 47% жителей уверены, что Россия вмешалась в декабрьские общенациональные выборы, а 49% уверены, что РФ влияла на результаты Brexit, пишет The Guardian.

Существенное число респондентов предположили, что Россия могла иметь влияние и на выборы прошлых лет. Так, 40% выразили уверенность в том, что Москва повлияла на результаты выборов за независимость Шотландии в 2014 году.

Также отмечается, что на фоне пандемии коронавируса серьезно подкосилось доверие британцев к правительству и к премьеру Борису Джонсону в частности. За неделю одобрение правительства снизилось с 38% до 32%. Чуть больше трети (36%) одобряют работу Джонсона, 45% — не одобряют.