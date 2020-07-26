ДНР, ЛНР и Минобороны Украины сообщили о бессрочном перемирии

Начальники народной милиции самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик сообщили о бессрочном прекращении огня с 27 июля. Об этом пишет «Новая газета» со ссылками на официальные источники.

Министерство обороны Украины также сообщало о готовности к полному прекращению огня.

Это очередная попытка зафиксировать перемирие на востоке Украины, которая была спланирована в результате встречи Трехсторонней контактной группы 22 июля в Минске.

Также стороны конфликта договорились передать друг другу списки лиц для освобождения.