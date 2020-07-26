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26 июля, воскресенье

[17:53]ДНР, ЛНР и Минобороны Украины сообщили о бессрочном перемирии
[17:32]Товарищи создателя "Омбудсмена полиции" уверены, что ему не передают письма в СИЗО
[17:09]Елена Погребижская анонсировала продолжение документального фильма о детях-сиротах
[16:26]Половина британцев считают, что Россия вмешалась в Brexit
[15:40]В Минздраве предложили создать регистр суррогатных матерей
[14:19]В Перми жители выстроились в живую цепь, чтобы достать из воды тонувшую женщину
[13:34]В Находке двух противников строительства химзавода задержали на забастовке
[12:40]Омбудсмен пожаловалась в Роскомнадзор на сериал "Чики" из-за ЛГБТ и феминизма
[11:22]В Иркутске из-за курильщика приземлился самолет, летевший в Улан-Удэ
[10:45]Полиция отпустила двух людей в костюмах растений, задержанных на Красной площади
[09:56]За открытый суд над Фургалом и за добровольную вакцинацию. Новости к утру 26 июля

25 июля, суббота

[17:26]Похитившую младенца женщину задержали – своего ребенка она потеряла
[16:50]МЧС направило допсилы на тушение лесного пожара, который раньше тушить не хотело
[16:17]Патриарх Кирилл благословил игуменью Феофанию на продажу "Мерседеса"
[15:58]В Казани задержали членов "Объединенных демократов" и "Трансперенси Интернешнл"
[15:27]Создательнице феминистского портала на Северном Кавказе поступают угрозы убийством
[15:09]В Москве задержали 26 активистов, которые пришли жаловаться на политрепрессии
[15:02]Против жителей Перми и Кемерово завели дела об оправдании нацизма
[14:32]Исследование вакцины "Вектора" будет учитывать эффект плацебо
[14:23]В Москве полиция задержала 11 человек. Основание – нельзя кормить голубей
[13:55]В Подмосковье утонул олимпийский чемпион 1964 года Александр Иваницкий
[13:50]АКОРТ: По итогу 2020 года непродовольственный ритейл упадет на 35%
[13:26]Первый ребенок из России получил генную терапию при СМА
[13:19]В Подмосковье проезд разрешили оплачивать наличными, но все ещё в маске
[12:46]Пользователи Twitter выступили против отмены врачебной тайны для подростков
[12:34]Из-за кризиса граждане Чили смогут снять до 10% своих пенсионных накоплений
[11:47]Путин призвал следователей считать главным критерием оценки доверие граждан
[11:44]В Крыму на патриотической акции затонул бронеавтомобиль
[11:10]Гоша Куценко: Из-за приезда Путина в Питере задержали актеров, играющих полицию
[10:38]На Егора Жукова напали неизвестные
[10:26]Захарова объяснила авиасообщение с Танзанией большим интересом к ней россиян
[09:31]Эксперты требуют уточнить положения уголовной статьи о торговле людьми
[08:11]На Урале холодает, а в Хабаровске продолжаются митинги. Новости к утру 25 июля

24 июля, пятница

[18:01]ЕСПЧ в срочном порядке потребовал от РФ ответов о призыве активиста с астмой
[17:42]Мурашко заявил, что все ограничения по коронавирусу в России снимутся в феврале
[17:13]"Беларусь, Хабаровск рядом": 14-й день митингов в поддержку Фургала
[16:45]Задержаны 25 человек, участвовавших в нападениях на армян в Москве
[16:37]Лукашенко сообщил о готовности применить армию в случае майдана
[16:06]Цепкало с детьми уехал в Москву из-за угроз ареста и лишения родительских прав
[15:57]В Самаре мать через полицию заставляют получать лекарства для дочери

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ДНР, ЛНР и Минобороны Украины сообщили о бессрочном перемирии

Политика
17:53, 26 июля 2020

ДНР, ЛНР и Минобороны Украины сообщили о бессрочном перемирии

Начальники народной милиции самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик сообщили о бессрочном прекращении огня с 27 июля. Об этом пишет «Новая газета» со ссылками на официальные источники.

Министерство обороны Украины также сообщало о готовности к полному прекращению огня.

Это очередная попытка зафиксировать перемирие на востоке Украины, которая была спланирована в результате встречи Трехсторонней контактной группы 22 июля в Минске.

Также стороны конфликта договорились передать друг другу списки лиц для освобождения.

Тема: Украина

Теги: #ДНР ЛНР

Рубрика: Политика

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