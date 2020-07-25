Из-за кризиса граждане Чили смогут снять до 10% своих пенсионных накоплений

Президент Республики Чили Себастьян Пиньера подписал закон, по которому жители страны получают возможность израсходовать часть своих пенсионных накоплений. В одобренном ранее Национальным конгрессом документе говорится, что доля снятия не может превышать 10%.

«Президент Себастьян Пиньера подписал в пятницу изменения Конституции, которые позволяют снятие средств с индивидуальных счетов», — передает «РИА Новости» сообщение правительства южноамериканской республики. Такое решение было принято в связи со сложным экономическим положением в стране, которое вызвала эпидемия коронавируса.

Однако из этого правила есть и исключения. Из порядка 11 миллионов потенциальных выгодоприобретателей нового закона те граждане, которые не совершали соответствующих пенсионных взносов или никогда не работали, воспользоваться им не смогут, как и служащие полиции и вооруженных сил.