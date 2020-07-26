Геннадий Гудков: Дальние родственники Путина делают себе капиталы на фамилии

Полковник ФСБ в отставке и экс-депутат прокомментировал приход в политику своего бывшего коллеги – Романа Путина.

На днях Sobesednik.ru обнаружил, что офис партии «Народ против коррупции», которую возглавил племянник президента России, формально прописан по адресу трансформаторной будки. Туда же официальный сайт предлагал отправлять корреспонденцию.

Бывший парламентарий Геннадий Гудков отреагировал на это в Twitter: «Хорошо, что не в привокзальном туалете». Мы позвонили ему за более развернутым комментарием.

– Эта смешная партия, зарегистрированная в трансформаторной будке – очередной искусственный проект, придуманный в администрации президента и не имеющий никакой электоральной перспективы. Но основная проблема в том, что ни одна партия не имеет никакой электоральной силы, потому что выборы уже уничтожены. Голосование, проходящее в трёхдневный срок, которое недавно было одобрено в Госдуме, убивает процесс наблюдения.

По словам Гудкова, ранее он никогда не сталкивался с Романом Путиным, который тоже служил в ФСБ в начале 2000-х.

– Романа Путина я никогда не встречал на своем пути. Зато я знаю про других родственников президента. К ним разное отношение, в том числе и самого Путина. Есть те, которые абсолютно не вхожи в семью, но за счет фамилии пытаются создать себе имидж и капитал. Я с такими сталкивался. У меня, к счастью, всегда была возможность проверить, насколько эти люди вхожи в окружение президента и насколько им можно доверять. У других людей таких возможностей нету, поэтому у этих «детей лейтенанта Шмидта» – дальних родственников Путина – зачастую получается найти место под солнцем, пользуясь легендой о близости к Путину.