В Москве произошла драка между армянами и азербайджанцами. Задержаны 13 человек

В ночь на 24 июля в Москве произошла массовая драка между азербайджанцами и армянами на почве обострения конфликта на границе стран.

Об этом сообщает телеканал «360°».

Сообщается, что азербайджанцы останавливали автомобили с армянскими номерами и били как машины, так и их владельцев. На опубликованных каналом кадрах видно, как один человек прыгает на лобовое стекло автомобиля, а другой бьет водителя. Комментатор поясняет, что азербайджанцы напали на армянина.

Беспорядки произошли на Люблинской и Братиславской улицах. Задержаны 13 из 20 участников потасовки. У одного из задержанных резаная рана плеча.

По факту произошедшего полиция Москвы проводит проверку.

Глава Объединения армян России Давид Тоноян рассказал в Facebook, что его знакомого в этой драке ударили ножом, однако не стал раскрывать подробности и призвал соотечественников не поддаваться панике и истерии.

Напомним, 12 июля на границе Азербайджана и Армении разгорелся вооруженный конфликт. По данным Минобороны Азербайджана, подразделения ВС Армении пытались атаковать позиции армии республики на товузском направлении границы с использованием артиллерии.