СК: несогласованные митинги угрожают жизни детей, а согласованные – нет

Руководитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Андрей Стрижов предупредил, что ведомство намерено начать активное применение уголовных наказаний против родителей, берущих своих несовершеннолетних детей на несогласованные акции протеста.

«Взять хотя бы ситуацию с несанкционированными митингами, когда родители приводят на них своих малолетних детей. Такие примеры были и в прошлом году, — напоминает чиновник в интервью ТАСС. — Когда есть угроза жизни и здоровью несовершеннолетних, и это совершают родственники или опекуны, то есть люди, обязанные нести ответственность за жизнь и здоровье ребенка, я думаю, мы и здесь будем эту практику продолжать».

Как отмечается, для наказания таких родителей Следственный комитет намерен использовать статью 151.2 УК РФ о вовлечении несовершеннолетнего в совершение противоправных действий, представляющих опасность для его жизни.

Из слов Стрижова следует, что к тем, кто берет детей на согласованные с властями митинги, эта статья применяться не будет.