Кремль не допустит раскачивания "псевдооппозиционерами" протеста в Хабаровске

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не считает, что протесты в Хабаровске организованы иностранцами, однако, по его словам, туда уже слетелись «элементы», для которых гражданское недовольство политикой власти служит «питательной почвой».

«Эти продолжающиеся акции, конечно, являются питательной почвой для разных квази- или псевдооппозиционеров, дебоширов, которые на этом кормятся, которые, конечно же, туда прилетели, — приводит его слова «КоммерсантЪ». — В целом говорить о том, что это было организовано из-за рубежа, нельзя, мы об этом и не говорили. Но то, что со временем присоединились эти элементы, это однозначно, здесь нет никаких противоречий».

Песков также отметил, что власти намерены не допустить раскачивания этой ситуации, причем, по словам представителя Кремля, противодействием этому займутся сотрудники правоохранительных органов «на месте».

Напомним, врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев настаивал на том, что организацией протеста в городе руководят иностранцы, прилетевшие из Москвы.