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24 июля, пятница

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[10:45]Суд в США запретил силовикам отнимать оборудование у журналистов
[10:44]В Хабаровске юрист подал на Путина в суд из-за незаконной отставки Фургала
[09:52]Кадыров обвинил Помпео в убийстве Флойда и заблокировал его счета в Чечне
[09:22]Банк России: Россияне активно начали тратить накопления
[08:23]Прожившие три года в браке с россиянином иностранцы смогут получить паспорт РФ
[08:03]Пертурбации в Хабаровске и новый оборонный бюджет США. Новости к утру 24 июля

23 июля, четверг

[22:04]В Кисловодске сотрудника столовой уволили после уведомления о проведении пикета
[21:29]В Украине мужчина отпустил заложника и скрылся в лесу
[20:44]В Челябинске женщину не лечат из-за того, что она официально не существует
[19:34]Кадыров поблагодарил Путина за присвоение звания генерала-майора Росгвардии
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[17:43]WWF обратился к Матвиенко с просьбой не отменять экоэкспертизу строек
[17:00]СК под Смоленском провело обыски из-за публикации о доме-интернате в Вязьме
[16:17]Трое неизвестных избили журналиста, освещающего митинги в Хабаровске
[16:14]Дегтярев заявил, что в Хабаровске на митингах работает "сеть" иностранцев
[15:45]Медик во Владимире не заражался повторно ковидом, как говорил губернатор региона
[14:58]Кыргызские националисты в Москве призывают наказывать "развратных" соотечественниц
[14:44]"Разбудили зверя, так хоть не дразните": 13-ый день митингов в Хабаровске
[13:53]10% россиян испытывают постоянную нехватку денег до зарплаты
[13:44]Андрей Макаревич намерен засудить единоросса за слова из его песни в агитации
[12:37]Мельконьянц о голосовании в течение трех дней: "Грош цена такому удобству"
[11:40]Памфилова об удалении опроса ЦИК: "У кого больше ботов, тот и побеждает"
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[10:33]В Хабаровске на активиста завели дело об организации митинга в поддержку Фургала
[09:53]Эксперт: Для субсидии на оплату ЖКХ нужно собрать "килограммы документов"
[09:11]Дегтярев обратится в Москву с просьбой снизить тарифы ЖКХ в Хабаровском крае
[08:34]Уход Калины, конец Госдумы и неудачное голосование ЦИК. Главное к утру 23 июля

22 июля, среда

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[17:49]Мосгорсуд отменил продление ареста четверым полицейским по делу Голунова
[17:05]Вертолет отозвали с тушения лесного пожара ради перевозки министра МЧС
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[15:58]Юрия Дмитриева приговорили к 3,5 годам лишения свободы
[15:43]"Чемодан, билет, Самара!" В Хабаровске митинги проходят 12-й день подряд
[15:26]Мишустин предложил устанавливать среднюю зарплату по регионам, а не по стране
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Кадыров обвинил Помпео в убийстве Флойда и заблокировал его счета в Чечне

Политика
09:52, 24 июля 2020

Кадыров обвинил Помпео в убийстве Флойда и заблокировал его счета в Чечне
Рамзан Кадыров // Скриншот из Youtube
Рамзан Кадыров // Скриншот из Youtube

По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, Служба безопасности Украины сообщила ему секретные сведения о том, что за убийством Джорджа Флойда в американском Миннеаполисе стоит госсекретарь США Майк Помпео, который якобы сделал это, чтобы Дональд Трамп проиграл президентские выборы.

В связи с предъявленными Кадыровым обвинениями, он отменил свое приглашение Помпео в Чечню и отдал распоряжение ввести против американского политика «все санкции, которые есть в Республике вплоть до того, чтобы заблокировать его счета». При этом сам Кадыров смеялся, а присутствовавшие на совещании члены правительства региона бурно аплодировали.

Перед этим глава Республики посетовал, что введенные против него санкции, по его мнению, несправедливы. Кадыров также считает, что его семья не должна страдать от санкций, направленных на него: «Если бы даже я в чем-то и был виноват, при чем тут мои дочери, имеющие свои семьи, почему они должны отвечать за отца? И в чем тут виновата моя жена, которая сидит дома и никуда не лезет, ни в какую политику?»

Напомним, что в санкционные списки США Кадыров был внесен из-за многочисленных нарушений прав человека в Чечне.

Накануне Sobesednik.ru писал, что президент РФ Владимир Путин присвоил чеченскому лидеру звания генерал-майора Росгвардии.

Теги: #Санкции #Чечня #Кадыров

Рубрика: Политика

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