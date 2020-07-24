Кадыров обвинил Помпео в убийстве Флойда и заблокировал его счета в Чечне

По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, Служба безопасности Украины сообщила ему секретные сведения о том, что за убийством Джорджа Флойда в американском Миннеаполисе стоит госсекретарь США Майк Помпео, который якобы сделал это, чтобы Дональд Трамп проиграл президентские выборы.

В связи с предъявленными Кадыровым обвинениями, он отменил свое приглашение Помпео в Чечню и отдал распоряжение ввести против американского политика «все санкции, которые есть в Республике вплоть до того, чтобы заблокировать его счета». При этом сам Кадыров смеялся, а присутствовавшие на совещании члены правительства региона бурно аплодировали.

Перед этим глава Республики посетовал, что введенные против него санкции, по его мнению, несправедливы. Кадыров также считает, что его семья не должна страдать от санкций, направленных на него: «Если бы даже я в чем-то и был виноват, при чем тут мои дочери, имеющие свои семьи, почему они должны отвечать за отца? И в чем тут виновата моя жена, которая сидит дома и никуда не лезет, ни в какую политику?»

Напомним, что в санкционные списки США Кадыров был внесен из-за многочисленных нарушений прав человека в Чечне.

Накануне Sobesednik.ru писал, что президент РФ Владимир Путин присвоил чеченскому лидеру звания генерал-майора Росгвардии.