Дегтярев на время митингов уедет общаться с людьми в "глубинках"

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегиярев покинет столицу региона на время массовых митингов, запланированных на эти выходные. В своем Instagram он заявил, что в это время начнет исследовать «глубинки». Напомним, что в Хабаровске уже две недели проходят ежедневные акции протеста, а по выходным они становятся наиболее массовыми.

«На выходные из Хабаровска я улетаю, завтра утром. Маршрут сейчас прорабатывается: или северные районы мы облетим, или восточные. Очень хочу пообщаться с людьми именно в глубинке, посмотреть, как осуществляется северный завоз», — объяснил Дегтярев.

В разговоре с журналистами врио губернатора также продолжил настаивать на своей теории, что протесты в Хабаровске «подогреваются» иностранцами и москвичами: «Вы думаете, у нас нет иностранных граждан? После закрытия границ кто-то остался в Москве, организовывал там беспорядки. Появилась возможность раскачать ситуацию в Хабаровске, они сюда прилетели», — заверил он. Отметим, что ранее он также обращал внимание, что ими уже «занимаются» правоохранительные органы.