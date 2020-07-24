"Беларусь, Хабаровск рядом": 14-ый день митингов в поддержку Фургала

В Хабаровске вновь прошел митинг в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала. Сегодня он был не такой многочисленный, по словам корреспондента издания Dvhab, который вел прямую трансляцию с мероприятия, всего в нем приняли участие порядка пары сотен человек.

Протестующие традиционно прошли шествием по улицам города, а затем вновь устроили митинг на площади Ленина напротив здания правительства. Они все также требовали организовать честное разбирательство дела Фургала в Хабаровске, и предъявляли претензии к руководству страны, в частности, к Владимиру Путину, которого неоднократно призвали уйти в отставку.

Фото: Штаб Навального в Хабаровске

Один из самых активных протестующих Валентин по прозвищу Фредди, который обычно ходит в первых рядах с мегафоном, рассказал журналисту, что во время митинга к нему подошли несколько неизвестных и попросили не использовать кричалки про президента, заявив, что поддерживают его. По словам Валентина, они не смогли ответить на его вопрос «Что хорошего он сделал за 20 лет?», а после этого посоветовали «подумать о своих детях».

Валентин // Скриншот трансляции Dvhub в Instagram

Среди лозунгов преобладали уже привычные выкрики «Свободу!», «Хабаровск, выходи!», «Россия, просыпайся!», «Народ, выходи! Голубей покорми!» и прочие. На плакатах можно было разглядеть как обычные «ЛДПР, своих надо защищать», «Мы пришли сами», «Честный суд в Хабаровске», «Суд присяжных в Хабаровске», «Верните нам Фургала», «Мы не верим Москве», так и более специфические вроде «Беларусь, Хабаровск рядом».

Фото: Штаб Навального в Хабаровске

За время протеста и ранее врио губернатора Михаил Дегтярев пообещал проводить важные переговоры в бане, спросив у журналистов, где есть хорошие, вновь призывал людей не митинговать, заявляя, что следит за протестами по камерам наблюдения, а выйти не может, потому что занят, и если бы он не подписал одну из бумаг, в Приамурском зоосаде имени Сысоева от голода погибли бы звери.

Ранее Sobesednik.ru уже передавал, что на выходные, когда протесты обычно кратно усиливаются, Дегтярев решил уехать из города для изучения «глубинок». Он также призвал граждан последовать его примеру и «работать» на выходных.