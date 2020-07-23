В Кисловодске сотрудника столовой уволили после уведомления о проведении пикета

В Кисловодске член партии «Яблоко» Рональд Айрапетян сообщил, что ему пришлось написать заявление об увольнении после встречи с управляющей столовой, в которой он трудится.

Вызов «на ковер» последовал после того, как Ацрапетян 20 июля подал в мэрию заявку на проведение пикета с использованием рупора. Так он хотел оказать поддержку политику Алексею Навальному, чей Фонд борьбы с коррупцией ранее пришлось ликвидировать из-за большой суммы штрафов.

«Вчера управляющая столовой вызвала, я приехал, и она сказала что у нас не может работать сотрудник с оппозиционными взглядами», — рассказал активист «ОВД-Инфо». Ему угрожали — если заявление не будет написано добровольно, то его придется увольнять по статье.

Как говорит оппозиционер, о том, что он может потерять работу из-за своей политической активности, его еще весной предупреждали сотрудники мэрии.

В июне Рональд Айрапетян проводил пикет против обнуления сроков президента Владимира Путина при принятии обновленной Конституции. Его задержали, а после в его почтовом ящике появились письма с угрозами об уголовном преследовании.