"Такое время": Политолога Крашенинникова задержали за неуважение к власти

Полиция Екатеринбурга сегодня утром задержала политолога Федора Крашенинникова, которого подозревают в неуважении к власти. Об этом он написал в своем Facebook.

«За мной пришла полиция, остановили на улице. Жду адвоката Алексеи Бушмаков и едем давать показания. Административка по оскорблению власти», — говорится в сообщении. На комментарий одного из пользователей «Ничего себе» Крашенинников ответил кратко: «Такое время».

Глава международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков в своем Telegram также подтвердил, что защитой политолога будет заниматься адвокат «Агоры» Алексей Бушмаков. По его словам, дело заведено по статье о неуважении к власти.

Напомним, Крашенинникова уже штрафовали на 30 тысяч по этой статье за то, что он репостнул новость «Ведомостей» об аресте сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Леонида Волкова, прокомментировав это решение «Какие же [шлюхи] эти путинские судьи».