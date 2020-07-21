Вместо пресс-конференции Дегтярева прощальная запись появилась в Instagram Фургала

В Instagram бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который сейчас находится в СИЗО «Лефртово» в Москве, появилась прощальная запись. Кто её разместил — неизвестно.

«Это были насыщенные, тяжелые и в то же время прекрасные два года вместе с вами. Что мы успели сделать? Не так уж и много, как было запланировано. Наводили порядок, начали стройки, создали базу для того, чтобы система начала работать», — пишет аккаунт Фургала.

Скриншот из Instagram Сергея Фургала

При этом его пресс-секретарь Надежда Томченко пояснила РБК, что не знает, кто её опубликовал: «Может быть, его родные разместили», — предположила она.

Напомним, что на замену Фургалу в регион сегодня из Москвы прибыл Михаил Дегтярев, который, как пишет «Медуза», уже успел отменить свою первую пресс-конференцию за 10 минут до её начала. Официально она «перенесена на неопределенный срок» в связи со «сложной эпидемиологической ситуацией».