Россия прокомментировала заявление Украины о тайном оружии в Черном море

Адмирал Игорь Касатонов прокомментировал доклад экс-главы ВМС Украины Сергея Гайдука о «тайном оружии России» в Черном море.

«Гайдук имеет очень слабую подготовку. Эти люди учились по каким-то картинкам и сказкам, они не обладают должной системой знаний», — цитирует адмирала «РИА Новости».

Касатонов назвал работу Гайдука популистской и призвал не полемизировать с его доводами. Адмирал также отметил, что все оборудование, которым обладает Россия на Черном море, входит в единую систему безопасности и непрерывно обновляется и модернизируется.

Ранее Сергей Гайдук опубликовал статью, посвященную «тайной разработке» России — «эшелонированной системе освещения надводной и подводной обстановки» в Черном море. Согласно публикации, Москва намерена установить «тотальный контроль за Черным морем путем создания подводного плацдарма». Вице-адмирал также заявил о планах России разместить на мысах Тарханут и Херсонес электромагнитные станции для обнаружения вражеских объектов на море на расстоянии до 30 километров.

Кремль назвал эти слова глупостью и нагнетанием истерии. Сенатор от Крыма вице-адмирал Валерий Куликов призвал украинских военачальников «остудить головы», а глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, в свою очередь, назвал слова украинского военного «бредом».