Москва надеется, что Киев выполнит обязательства по минским договоренностям

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что президент Украины Владимир Зеленский выполнит обязательства по минским соглашениям, что позволит разрешить внутренние конфликты в стране.

Об этом сообщает «РИА Новости».

«Что касается гражданской войны, то действительно то, что происходит на Украине — это внутриукраинский конфликт, там шла гражданская война, сейчас она в замороженном состоянии, но ситуация по-прежнему чрезвычайно напряженная», — заявил пресс-секретарь главы государства.

«Конечно, нам бы хотелось, чтобы президент Зеленский выполнил те обязательства, которые несет Украина по минским соглашениям», — подчеркнул Песков. Он отметил, что звонить Путину, как предложил глава Чечни Рамзан Кадыров, для этого не обязательно. «Главное — прекратить войну», — заключил пресс-секретарь.

В 2018 году в интервью Дмитрию Гордону Владимир Зеленский рассказал о конфликте с Кадыровым, после которого ему пришлось извиняться. Накануне, 19 июля, Кадыров потребовал у Зеленского подтвердить извинения.