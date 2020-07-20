Мэр Норильска ушел в отставку из-за претензий по профилактике коронавируса

Мэр Норильска Ринат Ахметчин ушел в отставку. Таким образом он отреагировал на критику со стороны регионального правительства по поводу замалчивания реальных масштабов заболеваемости коронавирусом, пишет Vademecum.

Ранее Ахметчин посетовал на то, что с конца марта в Норильске выявлено 832 случая заражения ковидом, при том что краевой минздрав отчитался только о 293. Позже в ведомстве заявили, что изначально учитывались не только все заболевшие, но и контактировавшие с ними. Вопрос остался неразрешенным.

Губернатор Александр Усс тогда парировал в обращении к Ахметчину, что профилактика инфекции на две трети зависит от местных властей.

«Большая часть вопросов, которые мы задавали, вернулась к нам обратно, и мне были высказаны претензии, что эти вопросы должен был решать я, — отвечал Ахметчин. — Всю информацию, которую я предоставлял в краевые службы, я получал сам от краевых служб здравоохранения, которые работают на территории города Норильска. Я так понял, что мне было высказано недоверие про мою работу. Поэтому я, к сожалению, принял решение написать заявление о своей отставке».

Всего с начала пандемии сменилось руководство в минздравах и депздравах девяти субъектов Российской Федерации.