Япония заплатит $650 млн фирмам, которые уйдут из Китая

Японские компании, которые согласятся уйти из Китая в любые другие страны Юго-Восточной Азии, получат от руководства страны соответствующие выплаты. Как сообщает Министерство экономики, торговли и промышленности Японии, на это выделено 654 миллиона долларов, которые распределят между 87 фирмами.

57 компаний, которые перенесут свое производство в Японию, получат 536 миллионов долларов, а оставшиеся 118 миллионов будут направлены 30 другим фирмам, решившим уйти из КНР в Вьетнам, Лаос и Мьянму, передает «КоммерсантЪ».

Отмечается, что средства выделят из фонда размером в 2 миллиарда долларов, который создавался руководством страны специально для этой программы, призванной упростить осуществление поставок необходимых товаров во время пандемии, а также для сокращения зависимости экономики государства от Китая.

Аналогичную кампанию в 2019 году уже начали осуществлять в Тайване.