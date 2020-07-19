В Новосибирске Сбербанк заблокировал счет кандидата от "Городских проектов" Каца

10 июля избирательный счет главы «Городских проектов» в Новосибирске Вячеслава Удинцева, участвующего в выборах в городской парламент, был заблокирован. Оппозиционеры жалуются, что это крайне негативно сказывается на работе штаба по сбору подписей. За 10 дней Сбербанк не смог объяснить причины блокировки.

«За это время я потерял около 15000 рублей донатов, не смог оплатить работу сборщиков и получил множество других проблем», — пишет Удинцев в своем Twitter, отмечая, что в пятницу ему обещали отменить блокировку, однако этого не произошло.

Как поясняет сооснователь «Городских проектов» Максим Кац, «избирательный счёт не может быть заблокирован без решения о снятии кандидата». При этом он обращает внимание, что открыть счет в другом банке кандидат также не может: «Специальный избирательный счёт можно открыть только в Сбере, закон такой. И такая блокировка это по факту почти что снятие кандидата с выборов — потерять 10 дней из 30 при сборе подписей», — пишет он (орфография и пунктуация сохранены).

«Вопрос Вячеслава находится в работе. Как только у нас появятся результаты проверки, мы обязательно с ним свяжемся», — комментируют вопрос в пресс-службе Сбербанка.