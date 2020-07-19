Из-за пандемии Трамп перенесет предвыборные встречи в телефон

Встречи с избирателями в ходе кампании по своему переизбранию президент США Дональд Трамп намерен организовать через телефон. Новый формат он предложил называть «митингами Трампа».

Подобный митинг он уже провел в пятницу, когда в течение 23 минут комментировал различные проблемы и критику в его адрес.

«Я хотел быть с вами, и это действительно заменяет наши митинги, которые мы все так любим … Мы очень хорошо справляемся с терапией и созданием вакцины, но до тех пор, пока [проблема коронавируса] не будет решена, будет трудно устроить большие массовые митинги, поэтому я устраиваю телефонные митинги, мы будем называть их митингами Трампа, но они будут проходить по телефону», — приводит CNN слова американского лидера.

Издание обращает внимание, что решение перевести встречи в новый формат Трамп принял после неудачного митинга в Талсе, штат Оклахома, куда из-за болезни пришло меньше сторонников президента, чем ожидалось. В местном департаменте здравоохранения тогда заявили, что после встречи в регионе случился новый всплеск коронавируса.