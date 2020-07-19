Хабаровский протест и либеральный абьюз. Итоги недели одним предложением

Sobesednik.ru традиционно подводит новостные итоги недели в одном предложении на три тысячи знаков.

После голосования по поправкам нам упорно рассказывали о невероятных успехах прямой демократии в России, верить этому или нет, каждый может решить для себя сам, однако вот уже больше недели Хабаровск наглядно демонстрирует, в каком глубоком кризисе у нас находится демократия представительная: в то время как десятки тысяч людей (5-10% всех жителей города) ходят по центральным улицам, требуя освободить губернатора, интернет их поддерживает, а телевизор замалчивает, партии и власти города, региона, да и страны в целом проблему в лучшем случае игнорируют, а в худшем, как, например, хабаровский мэр Кравчук, осуждают действия граждан, приводя в качестве аргумента коронавирус — этот метод дискредитации протеста, наряду с указанием на «незаконность» митингов, кстати, рекомендовали использовать и приморским СМИ, где опрометчиво разослали соответствующие методички, о чем, конечно, сразу же стало известно, хотя такие ТЗ явно отправили не только «журналистам», но и всем остальным: в правительстве края людям пригрозили введением ковидного ЧС, а ФСБ и вовсе пошла не по сценарию и вместо поисков организаторов протеста пустила в ход тяжелую артиллерию, припугнув хабаровчан «главарями международных террористов»,

но все это не отвечает на вопрос, что делать с регионом дальше — больше 10 дней он живет без губернатора, замену которому до сих пор не нашли, хотя Жириновский и обещает, что президент назначит врио уже в понедельник, однако предположений о том, чья фигура сможет устроить жителей, нет вовсе — список кандидатов от того же ЛДПР Александр Кынев, изучающий региональную политику, называет «позорным» и не верит, что кто-то из него сможет купировать протест, а занимающегося решением вопроса «на месте» полпреда Трутнева он и вовсе считает «аллергеном», вызывающим у региона раздражение, — всё это показывает, что хорошего для власти варианта решения проблемы, кажется, просто нет — учитывая глубину протеста, не поможет даже силовой разгон протестующих,

какой мы привычно наблюдали на этой неделе в Москве, когда силовики задержали больше сотни людей на и без того маленькой акции движения «НЕТ!», хотя даже эта гонка автозаков не сравнится с жесткостью подавления акций в Беларуси, где против Лукашенко зарегистрировали фактически только жену одного из оппозиционеров, которая в коалиции с другими лидерами оппозиции намерена все же продемонстрировать, что женщины способны победить на выборах,

правда, вопрос равенства подняла не одна Тихановская: в тусовке либеральных медиа сошла лавина обвинений в бытовом абьюзе и даже групповых изнасилованиях, только вот в итоге вместо полноценного пересмотра устоявшихся гендерных скриптов диалог так и остался на уровне обвинений и оскорблений, хотя проблема обозначена — что-то необходимо менять, неясно лишь, где провести границу, но этот диалог, безусловно, ещё будет продолжен в будущем, а пока в стране хватает и других проблем, ведь насилие над женщинами сейчас кажется более вычурным, чем насилие над оппозиционерами и активистами, будь то Галямина, оштрафованная на 200 тысяч за неразвернутый плакат, Навальный, для поиска клеветы у которого понадобилось 15 следователей и три обыска, или просто прохожий, слишком пристально посмотревший на силовика, а может, даже доставший пустой лист бумаги.