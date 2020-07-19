"Фургаломобиль", протесты, новый губернатор" и слежка за военными. Главное к 19 июля

В Хабаровском крае продолжились акции в поддержку губернатора Сергея Фургала. По данным «Интерфакс», протесты возобновились в Хабаровске, во Владивостоке и в Комсомольске-на-Амуре. Ежедневные митинги продолжаются уже девять суток.

Власти Приморья заявили, что на центральной площади Владивостока проходит дезинфекция, а памятник Борцам за власть Советов намерены «отмыть от экскрементов голубей, которых здесь кормят неравнодушные горожане». На акции в Хабаровске владелец «фургаломобиля» (микроавтобус в виде ракеты, покрытый агитацией за Фургала), заявил, что у него отобрали права и угрожают арестовать на 48 часов, а также создать сложности при прохождении внеочередного техосмотра транспортного средства. Об этом он рассказал протестующим на площади Ленина. Запись разместило в своем Instagram издание Dvhub.

По словам лидера ЛДПР Владимира Жириновского, президент назначит врио губернатора Хабаровского края в понедельник, 20 июля. Это будет представитель ЛДПР, однако кто именно – пока неизвестно, признался он «Комсомольской правде».

Рэпер Канье Уэст, зарегистрировавшийся кандидатом в президенты, начнет сегодня свою предвыборную кампанию в Южной Каролине, пишет Politico. Как показывают опросы RealClearPolitics, музыканта не поддерживают даже избиратели, не отдавшие свое предпочтение двум основным кандидатам: Дональду Трампу и Джо Байдену. При этом Байден пока лидирует с отрывом от Трампа на 9%.

По данным The Wall Street Journal, исследователи Университета штата Миссисипи в рамках проекта, который финансировал Пентагон, следили за мобильными телефонами российских военных и чиновников. Представитель армии США Эрик Томпсон эти сведения подтвердил, объяснив, что персональные данные россиян в исследовании не использовались. Как пишет газета, сведения были получены мобильными приложениями, а затем выложены в открытый доступ после продажи для рекламных целей. Исследователи следили за передвижением телефонов в Кремле, в посольствах Москвы, в «правительственных зданиях», а также в районе военного полигона в Неноксе.

Издание The Virginian-Pilot рассказало об аресте военнослужащего ВМС США Чарльза Бриггса. Его подозревают в передаче секретных сведений россиянину. Какие именно данные были переданы, не уточняется. Отмечается, что он не сообщил о своей поездке в Сербию и не уведомил руководство о «тесных отношениях» с гражданином России. Обвинения ему пока не предъявлены.