Глава Минздрава в Хабаровске не смог уговорить демонстрантов разойтись

В Хабаровске возобновился митинг против преследования губернатора региона Сергея Фургала, пишет «Интерфакс».

Министр здравоохранения региона Александр Витько обращался к собравшимся на площади демонстрантам с просьбой разойтись по домам, чтобы не подвергать себя и близких риску заражения коронавирусом. Коечный фонд исчерпан на 90%.

Вместе с ним просьбу повторил один из хирургов местной больницы, но некоторые их участников акции демонстративно снимали маски и отказывались расходиться.

Ранее, 17 июля, на здании больницы №2 в Хабаровске появился баннер с просьбой соблюдать тишину. На протяжении всего маршрута митинга были закреплены плакаты с аналогичной просьбой.

Первая нынешняя акция продлилась пять часов.

Напомним, Сергея Фургала задержали в связи с подозрением в организации заказного убийства. Разбирательство будет вестись в Москве, что не устраивает хабаровчан.