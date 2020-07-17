Зампред правительства Хабаровского края пообещал ввести на следующей неделе ЧС

В Хабаровском крае заявили о росте эпидемиологической угрозы в связи с ежедневными митингами. По словам заместителя председателя правительства края по социальным вопросам Юрия Минаева, в Хабаровске заполненность больниц составляет 90%, а в регионе в целом — 76%.

«Главный риск всплеска заболеваемости сейчас связан с каждодневными митингами, во время которых, как мы ожидаем, неминуемо произойдет заражение ... Люди, нарушающие режим, должны знать, что уже со следующей недели может начаться ситуация ЧС, когда мы будем вынуждены разворачивать новый госпиталь и вводить жесткий карантин», — приводит его слова РИА Новости.

Также агентство пишет, что всех, кто не будет использовать защитные маски в общественном транспорте, будут «фиксировать видеокамеры», а на вокзалах и в аэропортах введут дополнительные ограничения по пассажиропотоку.

При этом, по данным издания Baza, сотрудникам СМИ Приморского края разослали методички по которым от журналистов требуется запугивать население коронавирусом и штрафами, чтобы пресечь протестные акции в поддержку губернатора Фургала.

Ранее Sobesednik.ru писал, что ЦОС ФСБ отчитался о предотвращении теракта в Хабаровске. В ведомстве утверждают, что задержанный намеревался «по указанию главарей международных террористов» кидать в протестующих горящие смеси.