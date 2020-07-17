В Питере завели дело за баннер против поправок в Конституции на Невском

В Санкт-Петербурге заведено административное дело по статье о создании помех в движении транспорта после разворота баннера «Меняй власть, а не Конституцию», пишет «Форпост» со ссылкой на правоохранительные органы.

Акция противников поправок в Конституцию прошла днем 16 апреля. Никто из участников акции задержан не был.

Сейчас правоохранители могут установить круг причастных к упомянутому правонарушению и составить на них протоколы.

Активисты отмечали, что вечером у дома одного из активистов дежурили сотрудники силовых ведомств.