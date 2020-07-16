Сергей Шнуров прокомментировал решение идти в Госдуму

Лидер Партии роста Борис Титов заявил, что эпатажный музыкант Сергей Шнуров планирует баллотироваться на выборы в Госдуму в 2021 году от фракции. Об этом политик заявил во время рабочей поездки в Челябинск. «На выборы в Госдуму он точно идет», – безапелляционно заявил Титов.

Однако лидер «Ленинграда» опроверг свое желание стать депутатом. Причем сделал этой в свойственной ему саркастичной манере.

«Видимо, Борис Юрьевич Титов попал в то место, то есть Челябинск, откуда люди в связи со сложной экологической обстановкой начинают видеть будущее», – сказал Шнуров в интервью телеканалу RTVI.

Напомним, что в Партию роста Сергей Шнуров вступил в в феврале 2020 года.