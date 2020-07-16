Более 130 участников акции против правок в Конституцию было задержано в Москве

15 июля на На Пушкинской площади в центре Москвы прошла акция протеста «Нет вечному Путину».

Целью схода был сбор подписей для подачи коллективного иска в Верховный суд с требованием аннулировать результаты голосования по поправкам в Конституции.

На самой площади все проходило спокойно - задержаний не происходило, хотя многие участники акции активно выкрикивали лозунги и доставали плакаты.

В определенный момент большая группа людей направилась от площади в шествие по городу. Вскоре оно было пресечено сотрудниками полиции и росгвардии. Более 130 участников были задержаны. Под руку полицейским попадались и журналисты, и простые прохожие. В отношении задержанных решается вопрос о привлечении к ответственности.