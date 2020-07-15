В Москве и Питере проходят несогласованные акции против поправок в Конституцию

В Москве на Пушкинской площади началась несанкционированная акция против изменений в Конституцию.

Несмотря на сильный дождь, на площади собралось несколько тысяч человек. Участники высказываются против вечного правления Путина и узурпации им власти в стране.

Организаторы акции кампании «Нет вечному Путину» – Юлия Галямина, Андрей Пивоваров, Татьяна Усманова и другие. Участники акции собирают подписи для подачи коллективного иска в Верховный суд с требованием аннулировать результаты голосования по поправкам в Конституции.



«Мы будем собирать подписи под требованием отменить итоги голосования по поправкам в Конституцию, - говорится в заявлении организаторов, опубликованном накануне в Facebook. - После принятия поправок репрессии резко усилились. Против журналиста Ивана Сафронова завели дело о госизмене. Арестовали губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, что вызвало невиданные протесты в регионе, когда больше 30 тысяч человек вышли на улицы города. В офис кампании «НЕТ!» и к координаторам пришли с обысками. Сегодня Алексея Навального вызвали на допрос по абсурдному делу о клевете. Если мы не хотим начинать каждый день с новостей, кого сегодня арестовали, вечер 15 июля нужно провести на улице и сказать "НЕТ!" вечному Путину».





Как пишет Telegram-канал Avtozak LIVE, сотрудники полиции следят за происходящим, в частности, с крыш находящихся рядом зданий, на Тверской улице перекрыто движение.

Аналогичная акция проходит в Санкт-Петербурге. На Невский проспект прибыли силы ОМОНа и полция.