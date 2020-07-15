ОНК запретили говорить Фургалу о митингах в его поддержку. Он ничего не знает

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева заявила, что членам ОНК напрямую запретили рассказывать арестованному губернатору Сергею Фургалу о массовых митингах в его поддержку, которые проходят в Хабаровске и в других городах Хабаровского края. Напомним, что ОНК имеет право проверять условия содержания заключенных в СИЗО.

«Фургал про акции в Хабаровске ничего не знает, у него не работает телевизор, нам запретили об этом [о митингах] говорить. Он доволен условиями, сказал, дружелюбный коллектив [в СИЗО]», — передает её слова ТАСС. Меркачева также добавила, что он не падает духом: шутит, читает книги, занимается спортом. Последняя газета, выданная действующему губернатору датирована датой его задержания 9 июля.

«Руки Фургала покрыты красными аллергическими пятнами. Он сам как медик связывает эту аллергию с ношением перчаток и утверждает, что аллергия может привести к анафилактическому шоку», — добавляет ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников.

Напомним, что протесты в поддержку Фургала продолжаются уже четыре дня подряд, в воскресенье люди выходили на улице дважды. Первая акция собрала 30-35 тысяч участников, что является абсолютным рекордом для Хабаровска. При этом у митингов нет явно выраженных организаторов: мэр города выступил против несанкционированных акций, как и партия ЛДПР, которую представлял Фургал.

Координатор штаба Навального в Хабаровске, местный оппозиционный политик Алексей Ворсин в своем Telegram-канале упрекает ЛДПР в бездействии и нежелании выступить в поддержку своего губернатора: «Партия ЛДПР ещё в пятницу обещала подать заявку на официальный митинг. Сейчас уже среда, заявки всё нет. Зачем они себя так ведут? Я думаю, они уже обсуждают с Москвой, как они будут работать потом, ищут кандидата на должность губера и делят должности в новом кабинете», — пишет он. Также он обращает внимание на отсутствие официальных заявлений со стороны властей, несмотря на то, что действующий губернатор уже неделю находится в СИЗО: «Молчит федеральное правительство, молчат обе ветви краевой власти, молчит муниципальная власть. Молчат 150 депутатов от ЛДПР и два избранных мэра от этой партии. Ребята, алло, есть хоть кто-то из вас, кто сможет взять на себя ответственность и обратиться к народу?»