"Ходит с палочкой": ФСБ считает, 72-летний пенсионер готовил "вооруженный захват власти"

В Омске суд отправил под домашний арест 72-летнего Владимира Бесхлебного, которого ФСБ обвиняет в организации экстремистского сообщества. Сам пенсионер, считающий себя главой местного «исполкома Совета народных депутатов РСФСР», отрицает распад СССР, пишет «Новая газета».

Инвалид готовил «вооруженный захват власти», уверены контрразведчики регионального управления ФСБ, изъявшие из квартиры пенсионера всю технику, советский паспорт, а также «государственные печати РСФСР и другие важные государственные документы». На прошлой неделе в 7 часов утра в квартиру Бесхлебникова ворвались пять человек: три спецназовца с автоматами и двое в штатском. Также обыски прошли у пяти соратников пенсионера.

Так называемый координатор «экстремистской организации» в одном из сел под Красноярском Владимир Жигалин считает подобные действия контрразведки неадекватными: «Вы же видели Владимира Николаевича [Бесхлебного]: он – инвалид, несколько лет назад попал в аварию, ходит с палочкой, не смешно ли самим органам нашим его в захвате власти подозревать? Или им больше нечем заняться?» Другая соратница пенсионера Лариса Хруцкая, у которой также прошли обыски, с ним солидаризируется: «Я прочитала в постановлении первый абзац – о том, что Бесхлебный готовит вооруженный захват, дальше бред этот читать не стала».