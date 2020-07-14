"Занимается торговлей выборами": В ЦК "Коммунистов России" заявили о "провале" партии

Один из основателей «Коммунистов России», зампред ЦК партии Константин Жуков заявил, что вместе с группой членов намерен выйти из политической партии. Он объяснил это решение «провалом» изначальной идеи ввиду превращения «Коммунистов России» в коммерческий проект Максима Сурайкина по «торговле выборами», в том числе и в Мосгордуму, за кампании в которой партия, по его словам, получила 120 миллионов рублей от аффилированных с мэрией структур.

«Наш [партийный] проект, на сегодня, можно сразу сказать, провалился. Власть в партии узирпирована группой Максима Сурайкина, которая превратила партию в свой коммерческий проект: занимается торговлей выборами, сотрудничает и с администрацией президента и с администрациями в регионах и на местах для того, чтобы выступать спойлером КПРФ и за это получает денежное содержание», — пояснил господин Жуков в своем видеообращении.

По его словам, во время избирательной кампании в Мосгордуму партия выставила 26 фейковых кандидатов, за что через третьих лиц получила от столичной мэрии порядка 120 миллионов рулей.

«Приведу только один пример — прошлогодние выборы в Московскую городскую думу. Из 32 кандидатов 26 были, что называется, "от Собянина", а на счета партии через третьих лиц администрация города загнала около 120 миллионов рублей. Основная цель была не допустить формирование большинства от КПРФ в Московской городской думе», — рассказал основатель партии.

Жуков пояснил, что из партии также выходят и другие её члены, в числе которых экс-губернатор Ивановской области Владимир Тиханов. Он также заявил, что после этого они намерены основать новую «общественную организацию» для «настоящих коммунистов», целью которой станет противостояние «спойлерству».