Военные журналисты записали ролик в поддержку Ивана Сафронова

С поддержкой бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, выступили его коллеги, освещающие тему оборонно-промышленного комплекса (ОПК), которой он также занимался более 10 лет.

По мнению спецкорреспондента РБК Инны Сидоркиной, принявшей участие в заявлении в поддержку Сафронова, «обвинения связаны исключительно с его профессиональной деятельностью, работой журналистом». Она поясняет, что его «статьи не нравились многим военным чиновникам и менеджерам» из ОПК, так как в этих материалах раскрывались их «провалы».

Накануне в поддержку Сафронова также выступили журналисты кремлевского пула, в котором он ранее состоял. «В деле Ивана Сафронова нам предлагают поверить следователям, что наш друг и коллега — шпион и изменник родины. Причем не по незнанию, не потому что кому-то где-то случайно не то сказал, а с корыстными целями», — комментирует арест журналист «Московского комсомольца» Елена Егорова.

ФСБ считает, что журналист в 2017 году передал чешской разведке сведения, содержащие гостайну. Какие конкретно и кому была якобы передана информация — не уточняется, все материалы дела засекречены.