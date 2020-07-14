"Такие митинги в городе не нужны": Мэр Хабаровска не поддержал горожан

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук назвал протесты в городе «неразумными и губительными», так как статистически коронавирус быстрее передается в толпе. Это первое заявление главы города после трех дней массовых митингов и шествий в центре города.

«Такие митинги в городе не нужны. Они противозаконны и пагубно влияют на здоровье всех тех, кто принимает в них участие. Ведь по статистике один носитель коронавируса заражает шестерых-семерых в толпе», — приводит его слова издание Dvhab.

Кроме того, Кравчук обвинил участников митингов в эгоизме: «Это все называется лишь бы я, а остальные не волнуют». Градоначальник сослался на то, что существуют «законные способы» выражения протеста и требований граждан, однако о чем конкретно идет речь, он не упомянул.

«Мы понимаем, что люди вышли на улицы из лучших побуждений», — отметил он, поблагодарив всех, кто принял и не принял участие в акциях, а также сотрудников правоохранительных органов за их «корректное и ответственное отношение».

Мэр раскритиковал неких организаторов протеста: «На организаторах этих уличных акций лежит двойная ответственность: и за организацию несанкционированных массовых митингов, и за то, что поставили под удар здоровье людей, которых они спровоцировали на участие в них без соблюдения каких-либо мер безопасности», — приводит его слова пресс-служба администрации города.

Отметим, что никто из активистов или политиков не взял на себя ответственность за организацию митингов. Они, предположительно, носят стихийный характер.

Напомним, в Хабаровске прошло уже четыре митинга в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. На первый из них пришли, по разным оценкам, от 10 до 35 тысяч человек. Протест продолжился и вечером понедельника, 13 июля. Жители города недовольны действиями федеральных властей и требуют перенести разбирательство по делу главы региона из Москвы в Хабаровск.