СК добавил руководство преступным сообществом к обвинениям против Анатолия Быкова

Бизнесмен из Красноярского края Анатолий Быков, принимавший активное участие в региональной политике, как считают в краевом управлении Следственного комитета, 25 лет назад, в 1993-1995 годах, управлял крупным преступным сообществом. Обвинения в этом были сегодня предъявлены Быкову, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее его уже обвинили в двух убийствах в 1997-1998 годах. По версии следствия, его жертвами в 1994 году стали предприниматели Кирилл Войтенко и Александр Наумов.

«[Быков] сплотил вокруг себя организованные преступные группы, в том числе свою преступную группу, а также группы, возглавляемые Вилором Стругановым, Владимиром Татаренковым и другими», — говорится в релизе СК. При этом в 2002 году Мещанский суд Москвы уже приговорил Быкова к 6,5 года условного наказания по делу об убийстве Струганова. Тогда он был признан виновным в организации убийства и хранении оружия.

Также, по данным ведомства, управляемые им преступные группы в 1997-1998 годах ликвидировали криминальных авторитетов Анатолия Артюшкова и Владимира Филиппова, а также члена преступного сообщества Юрия Хонина.

Кто заказал Анатолия Быкова? Версия Максима Шевченко

("У него скоро заканчивается срок, когда он не мог участвовать в выборах. Вскоре он мог пойти в Госдуму, и легко прошел бы. Короче, его боялись")

Сейчас Быков находится в СИЗО.