Руководство Россотрудничества не раскрывает деталей реформы "мягкой силы"

Правительство и администрация президента начали обсуждение реформы российского подхода к «мягкой силе» и работы Россотрудничества. Об этом пишет РБК.

В обсуждении участвуют заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак, глава Россотрудичества Евгений Примаков и представители экономических ведомств.

В рамках новой реформы власти пытаются найти механизмы более эффективного продвижения российских интересов за рубежом – данная тема поднималась еще перед уходом из Россотрудничества его предыдущего руководителя, Элеоноры Митрофановой.

Нынешний глава Россотрудничества не раскрывает деталей готовящихся изменений. Примаков считает, что публичная огласка новых идей сейчас будет неправильной. На данный момент известно, что обсуждаются вопросы переподчинения агентства президенту, а не Министерству иностранных дел, и создания отдельной госкорпорации, которая бы оперировала проектами и средствами на их продвижение.