Россия призывает Армению и Азербайджан проявить сдержанность

В телефонном разговоре с армянским и азербайджанским министрами Зограбом Мнацаканяном и Эльмаром Мамедъяровым министр иностранных дел Лавров призвал Ереван и Баку к немедленному прекращению огня.



Об этом пишет «ТАСС».

«Лавров призвал стороны к немедленному прекращению огня, проявлению сдержанности с учётом принятых обязательств, а также предложений представителей России, США и Франции в качестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ», — говорится в сообщении российского МИД.

Лавров отметил, что Москва продолжит осуществлять посредническую миссию в контактах между двумя странами «как в своём национальном качестве, так и в рамках сопредседательства в Минской группе ОБСЕ».

В воскресенье, 12 июля, Минобороны Азербайджана сообщило о попытке подразделений ВС Армении атаковать позиции армии республики на товузском направлении границы с использованием артиллерии. По данным ведомства, бои продолжались минувшую ночь. Как проинформировали в Баку, в результате столкновений погибли четверо азербайджанских военнослужащих, еще четверо ранены. В свою очередь пресс-служба Минобороны Армении сообщила, что в результате обстрела двое полицейских на границе с Азербайджаном получили легкие ранения. В Ереване ответственность за обострение возлагают на Баку.