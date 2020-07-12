В Питере за нарушение самоизоляции задержали участницу акции памяти Новодворской

В Санкт-Петербурге полицейские задержали активистку Марию Кожеватову на акции памяти Валерии Новодворской, пишет «МБХ медиа».

Отмечается, что сотрудники полиции проволокли активистку к автозаку по земле. Предполагается, что Кожеватову повезут в отдел полиции №43. Скорее всего, в отношении нее будет составлен протокол о нарушении режима самоизоляции.

Валерия Новодворская — основательница партии «Демократический союз». В советское время она стала жертвой карательной психиатрии. Новодворская умерла в 2014 году.